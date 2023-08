È più bassa d una montagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È più bassa d una montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COLLINA

Significato/Curiosita : E piu bassa d una montagna

Attivo della terra per volume, anche se la sua cima (4.169 m s.l.m.) è di 36 m più bassa del suo vicino mauna kea, un altro dei cinque vulcani che formano... Fonti. la collina è un rilievo con altitudine meno elevata e con aspetto meno impervio rispetto alla montagna. la distinzione tra montagna e collina non è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

