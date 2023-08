Un pezzo grosso del fascismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pezzo grosso del fascismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GERARCA

Significato/Curiosità : Un pezzo grosso del fascismo

Il termine "gerarca" è associato ai vertici del regime fascista. Rappresenta un individuo di potere all'interno del governo totalitario, responsabile dell'attuazione delle politiche del regime. I gerarchi avevano una grande influenza nelle decisioni politiche, economiche e sociali durante il periodo fascista. Personaggi come Benito Mussolini in Italia o Heinrich Himmler in Germania sono esempi di gerarchi che hanno esercitato un controllo significativo. Questo termine evoca un periodo oscuro nella storia, in cui il potere assoluto e l'autoritarismo prevalevano, spesso portando a conseguenze disastrose. La parola "gerarca" è intrecciata con l'immagine di leadership oppressiva e la durezza del regime fascista.

