Lo organizzatore di un festival - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo organizzatore di un festival. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PATRON

Significato/Curiosita : Lo organizzatore di un festival

Quest'ultima si ritirò qualche settimana prima del festival. nel marzo 2017 fyre assunse un organizzatore di eventi veterano, yaron lavi. lavi affermò, che... Iniziano con o contengono il titolo. pàtron – casa editrice italiana pizza patrón – catena di ristoranti statunitense el patrón – soprannome di pablo escobar... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Un organizzatore di spettacoli; organizzatore di mostre; organizzatore di viaggi per chi vuole divertirsi; organizzatore di matrimoni; L organizzatore di banchetti nel mondo greco-romano; Ha un famoso festival a Monte Carlo; La città lombarda del festival etteratura; In USA vi si tenne nel 1969 un celebre festival ; La città svizzera con un noto festival di cinema; Teatro in cui si svolge il festival di Sanremo;

