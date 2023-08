Non sono credenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non sono credenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ATEI

Significato/Curiosità : Non sono credenti

Gli atei sono individui che non credono nell'esistenza di divinità o dèi. Questa posizione si basa sull'assenza di fede religiosa e si caratterizza per la convinzione che le affermazioni religiose non siano sostenute da prove sufficienti. Gli atei possono avere diverse sfumature di opinioni riguardo all'esistenza di una dimensione spirituale o all'etica, ma in generale negano l'esistenza di un essere supremo o di forze divine. Tuttavia, è importante notare che l'ateismo è un'ampia categoria che comprende varie prospettive individuali, dalle posizioni agnostiche alle convinzioni fortemente anti-religiose.

Altre risposte alla domanda : Non sono credenti : sono; credenti; sono di vimini intrecciati; Si dice di riso sono ro; Non lo sono coloro che imitano le tartarughe; Gli arresti che possono sostituire il carcere; Lo sono gli orci; credenti deviazionisti; I non credenti ; La praticano i credenti ; Le praticano i credenti ; credenti favoriti con le riforme di Costantino;

Cerca altre Definizioni