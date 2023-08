Molle senza forza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molle senza forza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FLOSCIO

Significato/Curiosità : Molle senza forza

L'aggettivo "floscio" descrive qualcosa privo di tensione, elasticità o forza, risultando morbido o cadente. Può riferirsi a oggetti fisici, come tessuti o materie flaccide, che mancano di rigidità o sostegno. In senso figurato, "floscio" può essere usato per descrivere uno stato di debolezza, mancanza di energia o di determinazione. Può essere applicato sia a oggetti che a persone. L'uso di "floscio" implica spesso un contrasto con la vitalità o la forza, sottolineando la mancanza di tensione o sostanza.

