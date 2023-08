Mario Rigoni scrittore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mario Rigoni scrittore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STERN

Significato/Curiosità : Mario Rigoni scrittore

Mario Rigoni Stern è stato uno scrittore italiano celebre per la sua prosa che catturava la bellezza, la durezza e la poesia della vita nelle Alpi. Nato nel 1921, le sue opere spaziavano dalla narrativa autobiografica alla narrativa di guerra, come "Il sergente nella neve", che raccontava la sua esperienza durante la Seconda Guerra Mondiale. La sua scrittura era caratterizzata da una profonda connessione con la natura e con la sua terra natia. La prosa di Rigoni Stern era intrisa di umanità, offrendo un ritratto autentico delle persone e dei luoghi delle montagne. Le sue opere hanno lasciato un'impronta duratura nella letteratura italiana.

Altre risposte alla domanda : Mario Rigoni scrittore : mario; rigoni; scrittore; mario l indimenticato re della sceneggiata; Re numidico sconfitto da Gaio mario nel 105 aC; Il mario giornalista sportivo fiorentino; mario che ha giocato per Inter e Manchester City; Corrente artistica di Uomo e tram di mario Sironi; Parte del perigoni o floreale; Formano il perigoni o; Mario rigoni ... scrittore; Lo scrittore rigoni Stern; Si uniscono per fare il perigoni o in alcuni fiori; Un Alessandro scrittore ; Il Malvaldi scrittore di romanzi gialli; Il celebre romanzo che diede fama di scrittore a Buzzati; Un Andrea scrittore italiano; Iniziali di Cussler lo scrittore ;

