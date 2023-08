Si liberano la coscienza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si liberano la coscienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PENITENTI

Significato/Curiosità : Si liberano la coscienza

I "penitenti" sono coloro che si impegnano in un atto di pentimento o espiazione per liberare la propria coscienza da un senso di colpa o peccato. Questo termine è spesso associato a pratiche religiose o spirituali, come la confessione nei contesti cristiani, in cui le persone confessano i propri peccati per ottenere il perdono divino e purificare la propria coscienza. L'atto del pentimento e della penitenza mira a ottenere una rinnovata purezza spirituale e un senso di pace interiore. "Penitenti" può anche riferirsi a coloro che cercano il perdono e la redenzione attraverso gesti di benevolenza o riparazione nei confronti degli altri.

