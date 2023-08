Si lascia per terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si lascia per terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORMA

Significato/Curiosità : Si lascia per terra

Un'orma è un'impronta lasciata sulla superficie terrestre da un oggetto o un essere vivente. Questa impronta può variare da segni di passaggio di animali a segni lasciati da calzature umane o veicoli. Le orme possono rivelare informazioni preziose, come il tipo di animale che è passato, la sua dimensione e il suo comportamento. Nel caso delle orme umane, possono essere utilizzate per l'identificazione e la tracciabilità in alcune situazioni investigative. Le orme, in senso metaforico, possono anche rappresentare un'impronta duratura che qualcuno lascia attraverso le proprie azioni o influenze.

