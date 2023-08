Il lago dei Francesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il lago dei Francesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : LAC

Significato/Curiosità : Il lago dei Francesi

"Lac" è il termine francese per "lago". La Francia è famosa per la sua varietà di incantevoli laghi, ciascuno con caratteristiche uniche. Dal maestoso Lago di Annecy con le sue acque cristalline e le pittoresche città lungo le sue sponde, al sereno Lago di Bourget circondato da verdi colline, questi laghi offrono luoghi di relax, sport acquatici e paesaggi mozzafiato. Il Lago di Ginevra (Lac Léman), condiviso con la Svizzera, è uno dei più grandi d'Europa ed è circondato da città come Ginevra e Evian. Questi laghi non solo arricchiscono la bellezza naturale della Francia, ma sono anche importanti per il turismo e la vita locale.

Altre risposte alla domanda : Il lago dei Francesi : lago; francesi; Il lago scozzese con un fantomatico mostro; GP del Brasile : Interlago s = GP di Gran Bretagna : x; Il lago tra Bergamo e Brescia; lago e Stato dell Africa; In mezzo al lago ; È piccolo per i francesi ; È affollatissima di francesi ; La scuola che forma i funzionari francesi ; Niente per i francesi ; Il sì dei francesi ;

Cerca altre Definizioni