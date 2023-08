Un jazz moderno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un jazz moderno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ACID

Significato/Curiosita : Un jazz moderno

Stai cercando altri significati, vedi jazz (disambigua). il jazz, raramente adattato in italiano come giazz, è un genere musicale nato agli inizi del xx... Cercando la pagina di test per i browser web, vedi acid1, acid2 o acid3. nell'ambito dei database, acid deriva dall'acronimo inglese atomicity, consistency...