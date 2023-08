Indegne per malvagità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indegne per malvagità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RIE

Significato/Curiosità : Indegne per malvagità

"Rie" è un termine poetico o letterario che denota persone o cose indegne, malvagie o corrotte. Spesso utilizzato in contesti letterari o storici, il termine "rie" sottolinea la cattiveria o la malvagità di qualcosa o qualcuno. Questo termine può riferirsi a persone prive di moralità o a situazioni corrotte. La parola "rie" è spesso impiegata per esprimere un giudizio negativo o una condanna morale su qualcosa o qualcuno, amplificando il senso di depravazione o immoralità associato alla situazione descritta.

Altre risposte alla domanda : Indegne per malvagità : indegne; malvagità; Scelleratezza, malvagità ; malvagità bella e buona;

