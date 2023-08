Guidano tenendo la sinistra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guidano tenendo la sinistra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INGLESI

Significato/Curiosita : Guidano tenendo la sinistra

Muovendosi poi tenendo la mano a destra: nel medioevo i cavalieri, avendo la spada portata sul fianco sinistro, camminavano tenendo la sinistra al fine di... Evolse l'attuale etnonimo english, italianizzato in "inglesi". prima dell'arrivo degli inglesi, l'area costituente l'odierna inghilterra era popolata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

