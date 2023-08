Un grosso rapace dalle piume color ruggine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un grosso rapace dalle piume color ruggine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : NIBBIO REALE

Il nibbio reale è un maestoso grosso rapace caratterizzato da piume color ruggine e bianche. Questo avvoltoio di grandi dimensioni è noto per il suo volo elegante e planante mentre sorvola ampi territori alla ricerca di prede. La sua testa bianca e il corpo bruno-rossiccio distintivo lo rendono facilmente riconoscibile. Il nibbio reale è un importante elemento degli ecosistemi, spazzando via carogne e detriti, svolgendo un ruolo ecologico cruciale nella rimozione dei resti animali. La sua presenza rappresenta una visione iconica nelle regioni dove vive, contribuendo alla biodiversità e all'equilibrio ambientale.

