Si grida a chi bussa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si grida a chi bussa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AVANTI

Significato/Curiosità : Si grida a chi bussa

"Avanti" è un'espressione utilizzata per incoraggiare qualcuno a procedere o entrare. Spesso viene gridata o pronunciata quando qualcuno bussa o si avvicina a una porta. È un invito ad avanzare o ad entrare, indicando che la persona è benvenuta o che è il momento di agire. Questo termine è comunemente usato in contesti come le porte delle abitazioni, gli ingressi agli eventi o nelle situazioni in cui è necessario superare un punto di accesso. "Avanti" incarna l'idea di superare l'ostacolo rappresentato dalla porta e di progredire verso nuovi spazi o esperienze.

Altre risposte alla domanda : Si grida a chi bussa : grida; bussa; Se è sorda fa grida re; Lo grida la sentinella; grida to due volte è un idiomatico falso allarme; Gli si grida Vade retro; Lo grida chi non ne può più; Colpetto di chi bussa ; S indolenzisce bussa ndo forte; bussa va una volta in un film americano del 1950; Si usano per bussa re; Lo dice chi è in bagno quando sente bussa re;

Cerca altre Definizioni