Gestisce un server di e-mail - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gestisce un server di e-mail. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : POSTMASTER

Significato/Curiosità : Gestisce un server di e-mail

Un postmaster è l'individuo o l'amministratore responsabile della gestione e dell'amministrazione di un server di posta elettronica. Questa figura è fondamentale per garantire la corretta operatività del sistema di posta, incluse la ricezione, l'invio e l'archiviazione delle email. Il postmaster gestisce le configurazioni tecniche, le policy di sicurezza e le risposte agli eventuali problemi di consegna o spam. La sua competenza contribuisce a mantenere una comunicazione fluida e sicura all'interno del mondo digitale. In un ambiente aziendale o di rete, il ruolo del postmaster è essenziale per garantire l'affidabilità delle comunicazioni via email.

