Francis: pianista e compositore francese del 900 - Cruciverba

Francis Poulenc è stato un rinomato pianista e compositore francese del XX secolo. Nato nel 1899, è stato una figura chiave nel movimento musicale dei Sei, un gruppo di compositori francesi noti per la loro reazione contro le regole tradizionali della musica. Poulenc è famoso per il suo stile eclettico che abbraccia elementi romantici, impressionisti e neoclassici. La sua musica spazia dalla musica da camera alle opere vocali, passando per opere sacre e lavori orchestrali. Le sue composizioni sono caratterizzate da un'armonia distintiva e da un tocco emotivo, dimostrando un'ampia gamma di influenze e una sensibilità musicale unica.

