Forman regista - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : MILOŠ

Significato/Curiosità : Forman regista

Miloš Forman è stato un celebre regista ceco, noto per la sua straordinaria carriera cinematografica. Nato nel 1932, Forman ha lasciato un'impronta indelebile nell'industria cinematografica internazionale. I suoi film spaziano da opere iniziali come "Fuoco cammina con me" e "I fuochi della ragione", a successi come "Qualcuno volò sul nido del cuculo", che gli ha valso due premi Oscar per il miglior regista. Forman è riconosciuto per la sua capacità di trattare temi sociali e psicologici in modo profondo ed emozionante. La sua eredità nel cinema rimane un tributo alla sua maestria narrativa e alla sensibilità artistica.

