Farfalla simile alla tignola - Cruciverba

La piralide è una farfalla appartenente alla famiglia Pyralidae, spesso confusa con la tignola a causa delle somiglianze nella forma e nell'aspetto. Le piralidi possono variare in dimensioni e colori, ma generalmente presentano ali anteriori più strette e allungate rispetto alle ali posteriori. Queste farfalle possono essere considerate insetti dannosi per le coltivazioni agricole poiché le larve si nutrono di piante coltivate e prodotti immagazzinati. Tuttavia, alcune specie di piralidi svolgono un ruolo ecologico positivo, come nell'impollinazione di alcune piante. La diversità e la biologia delle piralidi le rendono un soggetto interessante per lo studio entomologico.

