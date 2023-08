Si dice di una frase che si cita spesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di una frase che si cita spesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PROVERBIALE

Significato/Curiosità : Si dice di una frase che si cita spesso

Una frase proverbiale, comunemente conosciuta come proverbio o detto, è un'espressione breve e sagace che racchiude in sé una saggezza o una verità universale. Queste affermazioni sono tramandate di generazione in generazione, riflettendo l'esperienza collettiva e offrendo consigli, avvertimenti o riflessioni sulla vita. I proverbi spesso catturano principi culturali, sociali o morali in modo conciso e memorabile. Grazie alla loro natura concisa e incisiva, i proverbi sono utilizzati per comunicare significati profondi o complessi in poche parole, arricchendo la comunicazione quotidiana e offrendo prospettive ponderate su varie situazioni.

Altre risposte alla domanda : Si dice di una frase che si cita spesso : dice; frase; cita; spesso; Si dice di riso sonoro; Il segno zodiacale di chi è nato il 15 dice mbre; La colpa per il giudice ; Si dice di persona senza carattere; Radice carnosa; Una frase umoristica; Giochi illustrati che celano una frase ; La parola che sostituisce una intera frase ; frase senza consonanti; Evidenziare una frase ; Striscia pubblicita ria online; Un controllo della velocità; La esercita il capo carismatico; Per esercita rsi vanno al poligono; Una borsa con scritte pubblicita rie; Lavorano spesso alle finestre; Un gusto spesso accoppiato al cioccolato; Vien spesso chiamata dal bambino; Un mammifero che vive spesso in acqua; spesso si usa per condire i ravioli con il burro;

Cerca altre Definizioni