Ha la chioma ma non i capelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha la chioma ma non i capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALBERO

Significato/Curiosita : Ha la chioma ma non i capelli

Brahe. si trova vicino al leone. la chioma di berenice è una costellazione di facile individuazione, nonostante non contenga alcuna stella luminosa; può... Germani. alberi di bassa altezza, più precisamente un gruppo di abeti innevati un albero di media altezza un albero molto caratteristico albero di olivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ha la chioma ma non i capelli : chioma; capelli; chioma senza cima; La chioma dell albero; Alta conifera dalla chioma fitta e fusiforme; Lo sono le piante a larga chioma ; Cosi è la chioma più scura; La branca della medicina che studia i capelli ; L asciugacapelli elettrico; Può schiarire i capelli ; Ciocche di capelli o d erba; Allisciano i capelli e cuociono gli alimenti;

