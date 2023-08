Assunto da dimostrare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assunto da dimostrare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TESI

Significato/Curiosità : Assunto da dimostrare

Una "tesi" rappresenta un'affermazione o un'idea che richiede un sostegno argomentativo e dimostrativo. Solitamente, viene avanzata come punto centrale di un discorso o di un lavoro scritto, come un saggio o una ricerca accademica. La tesi è il nucleo concettuale attorno al quale si sviluppano argomenti, evidenze e ragionamenti che la supportano. La sua validità è valutata sulla base dell'analisi critica e della coerenza dell'evidenza fornita. Nel contesto accademico, la capacità di costruire e sostenere una tesi riflette l'abilità di pensiero critico e di ricerca dell'individuo.

Altre risposte alla domanda : Assunto da dimostrare : assunto; dimostrare; L atleta che ha assunto sostanze vietate; Che ha assunto in maniera effettiva una carica; Atteggiamento assunto dal corpo; Riepilogo riassunto ; Rapporto, riassunto ; Un idea da dimostrare ; erat demonstrandum cioè come volevasi dimostrare ; Si può dimostrare rivolgendo molte domande; Si ostenta per dimostrare la condizione sociale; Ritiene impossibile dimostrare l esistenza di Dio;

