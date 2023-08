Un arenile per bagnanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un arenile per bagnanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LIDO

Significato/Curiosita : Un arenile per bagnanti

Da tutta la zona alluviata sorta per effetto del movimento geologico di retrocessione del mare, il cosiddetto arenile. ai sensi dell'articolo 822 del codice... Disambiguazione – "ostia lido" rimanda qui. se stai cercando il singolo di j-ax, vedi ostia lido (singolo). ostia (ufficialmente lido di ostia) è la frazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

