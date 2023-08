Anton Giulio regista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anton Giulio regista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MAJANO

Significato/Curiosità : Anton Giulio regista

Anton Giulio Majano (1910-1994) è stato un regista, sceneggiatore e produttore italiano. Considerato un pioniere della televisione italiana, è noto per aver contribuito significativamente al panorama televisivo nel dopoguerra. Ha diretto e prodotto numerose serie televisive di successo, come "Piccolo mondo antico" e "Le avventure di Laura Storm". La sua abilità nel creare drammi coinvolgenti e innovativi gli ha guadagnato una reputazione di spicco nel mondo dell'intrattenimento. Majano è stato una figura influente nella formazione della televisione italiana moderna, con un impatto duraturo sulla cultura e sulla produzione televisiva nel paese.

Altre risposte alla domanda : Anton Giulio regista : anton; giulio; regista; La capitale del Canton e del Vallese; È lenta per anton omasia; Ne è segretario generale António Guterres; ll canton e con Losanna; Come un vecchio abito accanton ato; La lingua di Seneca e giulio Cesare; Film di Sorrentino ispirato a giulio Andreotti; Il giulio interpretato da Toni Servillo ne Il divo; Era in famiglia in una serie con giulio Scarpati; giulio medico e virologo messinese; Forman regista ; Un Matteo regista ; Il regista di Biade Runner; Si può dire per regista ; Il regista che ha diretto Prêt à Porter;

