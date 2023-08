C è anche la Brembana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è anche la Brembana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : VAL

Significato/Curiosità : C è anche la Brembana

La Val Brembana è una suggestiva valle situata nelle Prealpi Bergamasche, nella regione Lombardia, Italia. Caratterizzata da paesaggi montuosi incantevoli e pittoreschi borghi, la valle è attraversata dal fiume Brembo e circondata da montagne imponenti. È una destinazione apprezzata per gli amanti della natura, offrendo opportunità per attività all'aperto come escursioni, passeggiate e sport invernali. Tra i centri abitati più noti vi sono San Pellegrino Terme e Zogno. La Val Brembana è rinomata anche per le sue tradizioni culturali e gastronomiche, che comprendono piatti tipici locali e un'atmosfera autentica di montagna.

