Acqua: idro = vita: - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : BIO

Significato/Curiosita : Acqua: idro = vita:

La politica dell'acqua è l'attività di pianificare, sviluppare, distribuire e ottimizzare le risorse idriche. il consumo di acqua nel mondo è diseguale... Titolo. bio – codice aeroportuale iata dell'aeroporto di bilbao (spagna) bio – codice iso 639-3 della lingua nai bip bio – comune del lot (francia) bio (williams... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

