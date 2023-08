Si usa spalmandola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa spalmandola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POMATA

Significato/Curiosita : Si usa spalmandola

Il formaggio karish si ottiene con il laban rayeb versando la cagliata su una stuoia di giunco e lasciandola scolare, spalmandola di tanto in tanto e... Palazzo dove abita pomata per reclamare il proprio denaro o, quantomeno, togliersi la soddisfazione di picchiare il debitore; pomata, per sfuggire alle...