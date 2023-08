Il titolo di Letizia Ortiz moglie di Felipe VI - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il titolo di Letizia Ortiz moglie di Felipe VI. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : REINA

Significato/Curiosita : Il titolo di letizia ortiz moglie di felipe vi

Progetti di riferimento 1, 2. letizia ortiz rocasolano (oviedo, 15 settembre 1972) è la regina consorte di spagna dal 2014, in quanto moglie di filippo vi. in... Pepe reina, all'anagrafe josé manuel reina páez (madrid, 31 agosto 1982), è un calciatore spagnolo, portiere del villarreal. con la nazionale spagnola... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

