Sorge in alta montagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sorge in alta montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BAITA

Significato/Curiosita : Sorge in alta montagna

Cime superano in molti casi i 3.000 metri. la cima più alta delle alpi giapponesi è il monte kita, di 3.192 metri. la montagna più alta del paese è il... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi baita (disambigua). questa voce sugli argomenti tipi di abitazioni e edilizia è solo un abbozzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

