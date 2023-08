Lo sono molti uccelletti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono molti uccelletti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CANORI

Significato/Curiosita : Lo sono molti uccelletti

Base di cacciagione (gnocchi al sugo di lepre, faraona alla leccarda, uccelletti allo spiedo, pappardelle al cinghiale), per arrivare ai salumi di norcia... Altri file su elisabetta canori mora (en) opere di elisabetta canori mora, su open library, internet archive. elisabetta canori mora, su santi, beati e... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lo sono molti uccelletti : sono; molti; uccelletti; sono magmatiche sedimentarie o metamorfiche; Lo sono le lingue come l italiano e lo spagnolo; Bevande digestive che si possono prendere anche al bar; Così sono detti gli occhi tondi e sporgenti; Possono venire ai piedi; È mobile in molti grandi magazzini; Una stragrande molti tudine di persone o cose; Ha molti abitanti; molti turisti a Roma vi gettano le monetine; Fa risparmiare molti fiamnmiferi in cucina; uccelletti che provocano danni ai frutteti; uccelletti gialli e neri; uccelletti che causano gravi danni ai frutteti; uccelletti canori; uccelletti temuti dai seminatori;

