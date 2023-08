Siena : Cassia = Tivoli : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Siena : Cassia = Tivoli : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TIBURTINA

Significato/Curiosita : Siena : cassia = tivoli : x

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tivoli (disambigua). tìvoli è un comune italiano di 54 687 abitanti della città metropolitana... Quartieri pietralata, tiburtino, casal bertone e il centro della città. grazie alla costruzione di una nuova stazione, tiburtina è destinata a diventare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Siena : Cassia = Tivoli : x : siena; cassia; tivoli; Dà il via al palio di siena ; La mistica e teologa da siena patrona d Italia; Nota banca toscana: Monte di siena ; La chiesa di Roma con la tomba di Caterina da siena ; Suggestivo borgo in provincia di siena ; Un periodo picassia no; In fondo alla cassia ; Rieti : Velino = tivoli : x; Sono molto conosciute quelle di tivoli ; Il fiume di tivoli nella versione classica; Forma le cascatelle di tivoli ; La Via tra Roma e tivoli ;

