Scuola che avvia a lunghe permanenze in mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scuola che avvia a lunghe permanenze in mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 22 lettere : ISTITUTO TECNICO NAUTICO

Significato/Curiosita : Scuola che avvia a lunghe permanenze in mare

Dichiara che «la sua voce è una lagna, uno strazio». a settembre del 1972 avvia le sessioni di registrazione del suo nuovo album, il mio canto libero, che viene... Del progetto di riferimento. l'istituto d'istruzione secondario superiore nautico è una tipologia di istituto tecnico, ad oggi confluita all'interno dell'articolazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Scuola che avvia a lunghe permanenze in mare : scuola; avvia; lunghe; permanenze; mare; La scuola che forma i funzionari francesi; I filosofi della scuola di Aristippo; Cosmè pittore della scuola ferrarese; Un analisi a scuola ; Si eseguiva a scuola con il flauto; avvia re un congegno; Insieme a canc consentono di riavvia re un computer; La riscoperta dei classici avvia ta da Petrarca; Il suo calcio avvia una partita a pallone; Raccogliere tutti gli elementi necessari per avvia re un processo; lunghe picche da guerra degli antichi macedoni; Il terzo fiume per lunghe zza della Sardegna; lunghe e banali conversazioni; Misure di lunghe zza degli antichi greci; Tirare per le lunghe ; Si caricano per fumare ; mare di fango; Le alghe che dànno nome a un mare dell Atlantico; Rese meno amare ; Il Krueger di Nightmare ;

Cerca altre Definizioni