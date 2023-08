Rosa di macchia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rosa di macchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CANINA

Significato/Curiosita : Rosa di macchia

Boschi. talvolta viene chiamata rosa di macchia, oppure rosa selvatica. è l'antenata delle rose coltivate, quella di partenza per le varietà oggi conosciute... I canidi lupini (canina, fischer de waldheim, 1817) sono una sottotribù di canini comprendenti le specie del genere canis, i licaoni, i cuon, gli sciacalli... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

