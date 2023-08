Ricco di idee nuove - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricco di idee nuove. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FANTASIOSO

Significato/Curiosita : Ricco di idee nuove

Subentrare alla regia e revisionò la sceneggiatura del fratello per inserire nuove idee. la trama della pellicola "seguirà un eroico viaggio interstellare verso... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fantasy (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento letteratura è priva o carente di...

Altre risposte alla domanda : Ricco di idee nuove : ricco; idee; nuove; Un sito Internet ricco di link; Dotati di un corpo ricco di fibre vigorose; Cose da ricco ni; ricco e importante cittadino; Uno stile ricco e fastoso; idee e convinzioni spesso contrapposte ai fatti; Proprio della capacità di avere nuove idee ; Irragionevole come certe idee : in aria; Condividono le idee espresse ne Il capitale; Uno dalle idee straordinarie; Emettere nuove norme; Proprio della capacità di avere nuove idee; Aprono nuove strade; Quelle delle autovetture nuove sono tutte catalitiche; Non nuove ;

