Può esserlo il vino - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : DEMI SEC

Significato/Curiosita : Puo esserlo il vino

Nazireo. tuttavia, se il nazirita beve del vino, il periodo di nazireato continua normalmente. un israelita uomo o donna, può diventare nazirita solo... La quantità di zucchero determina le caratteristiche dello spumante, da demi-sec a extra-brut. qualora la liqueur d'expédition sia priva di zucchero, si... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

