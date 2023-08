La prima e la terza consonante del nostro alfabeto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La prima e la terza consonante del nostro alfabeto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : BD

Significato/Curiosita : La prima e la terza consonante del nostro alfabeto

Termine alfabeto latino. in passato la lettera j (i lunga) faceva parte dell'alfabeto italiano, ma oggi è usata solo in alcuni nomi, cognomi e toponimi. è un... Guida sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. bd wong, pseudonimo di bradley darryl wong (san francisco, 24 ottobre 1960),... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

