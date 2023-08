Prefisso per unghia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso per unghia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ONICO

Significato/Curiosita : Prefisso per unghia

(spesso sono più lunghi dei prefissi), la derivazione, di solito, è latina o greca. suffissi della lingua italiana prefisso derivazione (linguistica) composizione... Sponsorizzazione da parte della onico sa, il club inserisce il marchio nella propria denominazione ufficiale, passando quindi a chiamarsi onico warszawa e cambiando...

