Un pirata informatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pirata informatico.

Soluzione 6 lettere : HACKER

Significato/Curiosita : Un pirata informatico

Fonti. cracker, o pirata informatico, è un appassionato di informatica, esperto di programmazione, di sistemi e di sicurezza informatica in grado di introdursi... disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi hacker (disambigua). hacker è un prestito dalla lingua inglese che designa una persona che... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

