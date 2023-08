È piccolo per i Francesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È piccolo per i Francesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PETIT

Significato/Curiosita : E piccolo per i francesi

Il colle del piccolo san bernardo (col du petit-saint-bernard in francese, col di petchoù-sèn-bernar in patois valdostano) è un valico alpino delle alpi... Carlos a. petit – sceneggiatore argentino charles frédéric petit – arciere francese corine petit – ex calciatrice francese emmanuel petit – ex calciatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : È piccolo per i Francesi : piccolo; francesi; piccolo veicolo da trasporto; piccolo omaggio senza alcuna pretesa; piccolo veicolo rombante a due ruote; Un piccolo luogo intimo e carino; piccolo osso della schiena; È affollatissima di francesi ; La scuola che forma i funzionari francesi ; Niente per i francesi ; Il sì dei francesi ; Un gioco di parole francesi fra;

Cerca altre Definizioni