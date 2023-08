I pezzi che danno pregio alla collezione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I pezzi che danno pregio alla collezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RARITÀ

Significato/Curiosita : I pezzi che danno pregio alla collezione

Secolo, con la migliore collezione al mondo di opere del rinascimento fiorentino. di grande pregio sono anche la collezione di statuaria antica e soprattutto... L'ipotesi della rarità della terra è un'ipotesi, nel campo della planetologia e dell'astrobiologia, secondo cui l'emergenza della vita pluricellulare (metazoa)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : I pezzi che danno pregio alla collezione : pezzi; danno; pregio; alla; collezione; Le auto vecchie e a pezzi ; Minuscoli pezzi di un oggetto che si è rotto; Un abito elegante in due o più pezzi ; Come dire fatto a pezzi ; I pezzi dei bagni; Le alghe che dànno nome a un mare dell Atlantico; Il consesso di sacerdoti che condannò Gesù; Che danno false speranze; Che danno prova di onestà e rettitudine; Si fanno a Natale e Capodanno ; Se ne fanno pipe di pregio ; Sono accurate nelle case di pregio ; pregio virtù; Un opera che aggiunge pregio ; Indica un vino di pregio ; Il combustibile dalla spazzatura; Precedette Reagan alla Casa Bianca; Sporgono dalla fusoliera; Si oppone alla difesa; Vi nacque Caracalla ; Una collezione botanica; La collezione del botanico; Così è un oggetto da collezione ; Pezzi da collezione ; Un pezzo da collezione restato in un singolo esemplare;

Cerca altre Definizioni