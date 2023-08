Nota poetessa e narratrice fiorentina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nota poetessa e narratrice fiorentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : DACIA MARAINI

Significato/Curiosita : Nota poetessa e narratrice fiorentina

Patti, 21 dicembre 1915 – firenze, 15 gennaio 1996) è stata una poetessa, pittrice e narratrice italiana. nata in una famiglia agiata di san piero patti... dacia maraini (firenze, 13 novembre 1936) è una scrittrice, poetessa e saggista italiana. nasce a firenze nel 1936, primogenita dell'antropologo, orientalista... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Nota poetessa e narratrice fiorentina : nota; poetessa; narratrice; fiorentina; Una nota Amanda; Messe in nota ; La nota Caron; È nota per un giuramento; De : nota marca di pasta; La Merini celebre poetessa ; La Noonuccal poetessa e attivista australiana; La Negri poetessa ; La Negri poetessa lombarda del secolo scorso; La Merini poetessa ; La narratrice di Va dove ti porta il cuore e Ascolta la mia voce; Una narratrice del Decamerone; George __, narratrice inglese; La George narratrice inglese; Pseudonimo della poetessa e narratrice spagnola Caterina Albert i Paradís; Quella alla fiorentina è cotta alla griglia; Nobile famiglia fiorentina analoga ai Medici; Il Salvatore dell omonima casa di moda fiorentina ; Un Daniele che giocò in Milan e fiorentina ; Il Giorgio che ha militato in fiorentina e Livorno;

Cerca altre Definizioni