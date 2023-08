È nota per un giuramento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È nota per un giuramento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PONTIDA

Significato/Curiosita : E nota per un giuramento

Redatte tra il 1152 e il 1189, non è citato nessun giuramento di pontida. la sua prima menzione è infatti tardiva, dato che compare su un documento del 1505... Mercantile, vedi pontida (nave mercantile). disambiguazione – se stai cercando il ritrovo politico della lega nord, vedi raduno di pontida. pontida [pon'tida]... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : È nota per un giuramento : nota; giuramento; La nota Caron; De : nota marca di pasta; Denota allegria; Denota no affetto; nota pellicola del 1982 di Alan Pakula tratta dall omonimo romanzo di William Styron; Vi avvenne lo storico giuramento della Lega Lombarda; Solenne giuramento ; Il suo giuramento è prestato dai medici; A lui si attribuisce il giuramento dei medici; Luogo del giuramento della Lega lombarda;

