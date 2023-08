Non sempre è legale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non sempre è legale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORA

Significato/Curiosita : Non sempre e legale

Solare è di fatto sospesa, e si adotta l'ora legale per tutto l'anno. in molti paesi, si utilizza una terminologia più diretta per designare l'ora legale, ovvero... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ora (disambigua). l'ora (indicata con h, dal latino hora) è un'unità di misura del tempo pari... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Non sempre è legale : sempre; legale; È sempre sconsigliabile farlo nel buio; Non sempre bisogna fidarsi della propria; Abitudinario che segue sempre la stessa routine; La maschera veneziana che paga sempre ; E vissero per sempre felici e; Può esserlo uno studio legale o un professore; Particolare azione legale volta a tutelare collettivamente i consumatori; Hanno valore legale ; Le e-mail con valenza legale ; Condizione legale di impunibilità: stato di;

