Non accentata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non accentata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ATONA

Significato/Curiosita : Non accentata

Inseriti i due simboli nell'ordine digitato: ´ + h darà solo ´h, non esistendo h accentata; linux solitamente (in base alla distro utilizzata) ignorerà l'accento... Toniche o atone. una vocale dicesi tonica quando su di essa cade l'accento e atona quando non è accentata. le vocali sono suoni prodotti senza occlusioni al... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Non accentata : accentata; Parola accentata sull ultima sillaba; Una lettera che può essere accentata ; In grammatica, la vocale che viene accentata ; Così è detta la vocale accentata ; Una lettera accentata ;

Cerca altre Definizioni