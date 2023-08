Il nome di Broniewski - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome di Broniewski. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : WLADISLAW

Significato/Curiosita : Il nome di broniewski

Weeklymagazine, 9 febbraio 2020. url consultato il 3 gennaio 2021. (pl) stanislaw broniewski, szare szeregi, londra, 1988. (pl) aleksander kamienski, kamienie na szaniec... Ladislao iv (in polacco wladyslaw iv waza, in russo iv , vladislav iv vaza; latino: vladislaus iv vasa o ladislaus iv vasa; in lituano:...