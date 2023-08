Metallo rossastro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metallo rossastro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAME

Significato/Curiosita : Metallo rossastro

Ripreso per altri usi. nel dialogo crizia di platone l'oricalco è un metallo rossastro, che veniva estratto ad atlantide ma che era conosciuto soltanto per... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rame (disambigua). il rame è l'elemento chimico di numero atomico 29 e il suo simbolo è cu.... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

