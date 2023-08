La meta della cordata in ascensione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La meta della cordata in ascensione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CIMA

Significato/Curiosita : La meta della cordata in ascensione

Competizione tra diverse cordate e nazionalità (la prima ascensione avvenne in un clima di aspra competizione con una cordata italiana), la tragedia di un incidente... Titolo. cima – in botanica, tipo di infiorescenza cima – genere di molluschi gasteropodi della famiglia cimidae cima di rapa – ortaggio cima – "ring name"... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La meta della cordata in ascensione : meta; della; cordata; ascensione; meta llo rossastro; Il meta llo che ha per simbolo Pt; Ha la capocchia meta llica; Un meta llo che arrugginisce; Una meta di molte comparse; Un cartello che avverte della presenza di telecamere; Il centro della capitale; Il deserto nel quale avvenne il miracolo della manna; Nome di tre re della casa Savoia; La Spagna della canzone; È ricordata quella di Superga; Si arrampica in cordata ; Donne in cordata ; Viene ricordata con la Nina e la Santa Maria; La regina d Egitto ricordata per la tomba; L ascensione con sole mani e piedi; Il primo di una scalata in ascensione ; Quanti giorni intercorrono fra Pasqua e l'ascensione ; I giorni fra Pasqua e l ascensione ;

Cerca altre Definizioni