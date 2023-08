Mare di fango - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mare di fango. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PANTANO

Significato/Curiosita : Mare di fango

O wattenmeer in tedesco, o vadehavet in danese, letteralmente mare di fango). in caso di bassa marea alcune isole sono unite alla terraferma da bassifondi... Disambiguazione – "pantani" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pantani (disambigua). marco pantani (cesena, 13 gennaio 1970 – rimini...