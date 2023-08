Maglia di lana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Maglia di lana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GOLF

Significato/Curiosita : Maglia di lana

Lavorazione a maglia di filato di lana, mediante follatura, che ne causa il restringimento fino al 30%. il risultato è una stoffa pesante, di grosso spessore... Da golf bastoni da golf bunker (golf) campo da golf drop (golf) golf car green (golf) handicap (golf) international golf federation palla da golf par... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Maglia di lana : maglia; lana; Scrisse Gli ultimi giorni di maglia no; Capo in maglia o stoffa indossato sulle spalle; Tipo di maglia e di stoffa rasata ing; Capo in maglia con le maniche ing; Quello per le ostriche è in maglia metallica; La collana nelle vetrine di Cartier a Parigi; Una squadra di calcio friulana ; Un tipo di scopa grossolana ; Ruminante sudamericano dalla lana pregiata; Lubrificazione di fibre di lana nella filatura;

