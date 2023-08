Lo lenisce il calmante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo lenisce il calmante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DOLORE

Significato/Curiosita : Lo lenisce il calmante

Calmanti e preparatorie per il sonno. in particolare: utilizzato in infusione, l'aneto favorisce la digestione e lenisce i dolori colitici; i semi, in... Danno tissutale potenziale o in atto». nel senso comune dolore è sinonimo di sofferenza. il dolore non è solamente un fenomeno sensoriale, ma è la composizione...