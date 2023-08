Leggermente ingrassate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Leggermente ingrassate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : APPESANTITE

Significato/Curiosita : Leggermente ingrassate

Tira male e il portiere brasiliano taffarel respinge il tiro centrale leggermente angolato sulla destra; il capitano brasiliano dunga non sbaglia, spiazzando... Familiare con quell'elemento. ma non per molto, perché le sue vesti appesantite dall'acqua assorbita, trascinaron la misera dal letto del suo canto a...